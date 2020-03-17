В Перми вместо ресторана «Вкус Странствий» появится супермаркет
Пока в помещении идет ремонт
Там планируют открыть магазин. Фото: группа "Вкус Странствий"
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В Перми на улице Сибирская, 8 появится еще один супермаркет. Издание «» сообщает о том, что магазин торговой сети «Монетка» разместится вместо кафе «Вкус Странствий».
Сейчас на здании повесили объявление о приостановлении работы ресторана. Также в помещении сейчас идет ремонт.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми закрылось французское кафе «Pari-Paris». Заведение располагалось в торговом центре «Моби Дик». В течение десяти лет кафе на перекрестке Попова и Екатерининской пользовалось популярностью у жителей города
ИСТОЧНИК KP.RU