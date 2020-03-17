В Перми вместо ресторана «Вкус Странствий» появится супермаркет

17 Март 2020 2020-03-17T10:50:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми на улице Сибирская, 8 появится еще один супермаркет. Издание «» сообщает о том, что магазин торговой сети «Монетка» разместится вместо кафе «Вкус Странствий».

Сейчас на здании повесили объявление о приостановлении работы ресторана. Также в помещении сейчас идет ремонт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми закрылось французское кафе «Pari-Paris». Заведение располагалось в торговом центре «Моби Дик». В течение десяти лет кафе на перекрестке Попова и Екатерининской пользовалось популярностью у жителей города

ИСТОЧНИК KP.RU