В Перми закончились поиски пенсионерки, страдающей потерей памяти

17 Март 2020 2020-03-17T11:37:31+03:00

Она ушла из дома 16 марта

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В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о том, чтов Перми пропала 69-летняя местная жительница.16 марта она вышла из дома и не вернулась

Также волонтеры уточнили, что Ангелина П. страдает потерей памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Во вторник, 17 марта, в поисковом отряде сообщили о том, что поиски пенсионерки прекращены. Женщину нашли. она жива и здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU