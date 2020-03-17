В Перми закончились поиски пенсионерки, страдающей потерей памяти
Она ушла из дома 16 марта
Пропавшая. Фото: поисковый отряд "лиза Алерт"
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В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о том, чтов Перми пропала 69-летняя местная жительница.16 марта она вышла из дома и не вернулась
Также волонтеры уточнили, что Ангелина П. страдает потерей памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.
Во вторник, 17 марта, в поисковом отряде сообщили о том, что поиски пенсионерки прекращены. Женщину нашли. она жива и здорова.
ИСТОЧНИК KP.RU