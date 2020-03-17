2020-03-17T06:23:59+03:00
Происшествия

В Перми пропала женщина, страдающая потерей памяти

Она ушла из дома 16 марта
Лилия Абибулаева
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Пропавшая. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»Пропавшая. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Перми разыскивают 69-летнюю Ангелину Потапову. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о том, что женщина пропала 16 марта. Она вышла из дома и не вернулась

Ангелина Потапова страдает потерей памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, окрашенные на концах седые волосы, карие глаза.

Была одета в серую куртку, черные брюки, светло-серую шапку, черные ботинки. С собой была коричневая женская сумка.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшей, просьба сообщить в полицию по номеру 02 (102 с мобильного) или волонтерам по телефону 88007005452.

ИСТОЧНИК KP.RU

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