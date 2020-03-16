В центре Перми закрылось французское кафе «Pari-Paris»

16 Март 2020 2020-03-16T06:24:38+03:00

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В Перми закрылось кафе «Pari-Paris». Издание «Business Class» сообщает о том, что заведение в торговом центре «Моби Дик» проработало десять лет. О закрытии сообщили сами владельцы заведения.

В течение десяти лет кафе на перекрестке Попова и Екатерининской пользовалось популярностью у жителей города. С марта «Париж» переезжает в пиццерию «Петручо». У двух заведений один владелец.

- Так что, поклонники Парижа, – не расстраивайтесь. Ждем вас в «Петручио». Buon appetito!, - отметили владельцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрылся китайский ресторан «Made in China».

ИСТОЧНИК KP.RU