В Перми пост пресс-секретаря губернатора покинула Дарья Левченко
Сегодня ее последний рабочий день
Все дела она передала Николаю Иванову и советнику Станиславу Шубину.Фото: Василий Вахрин
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Пресс-секретарь и советник губернатора Дарья Левченко покидает свою должность. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает, что она написала заявление об увольнении по собственному желанию.
По информации издания, Дарья Левченко планирует продолжить карьеру в команде экс-губернатора Прикамья и министра экономического развития страны Максима Решетникова.
Сегодня ее последний день работы. Все дела она передала Николаю Иванову и советнику Станиславу Шубину.
Напомним, ранее мы писали о том, что пост первого заместителя мэра Перми займет Сергей Касаткин.
ИСТОЧНИК KP.RU