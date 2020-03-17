В Перми пост пресс-секретаря губернатора покинула Дарья Левченко

17 Март 2020 2020-03-17T10:37:42+03:00

Все дела она передала Николаю Иванову и советнику Станиславу Шубину. Фото: Василий Вахрин

Сегодня ее последний рабочий день

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Пресс-секретарь и советник губернатора Дарья Левченко покидает свою должность. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает, что она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

По информации издания, Дарья Левченко планирует продолжить карьеру в команде экс-губернатора Прикамья и министра экономического развития страны Максима Решетникова.

Сегодня ее последний день работы. Все дела она передала Николаю Иванову и советнику Станиславу Шубину.

Напомним, ранее мы писали о том, что пост первого заместителя мэра Перми займет Сергей Касаткин.

ИСТОЧНИК KP.RU