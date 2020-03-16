Пост первого заместителя мэра Перми займет Сергей Касаткин

16 Март 2020 2020-03-16T09:59:39+03:00

До 2007 года Сергей Касаткин работал в администрации Фото: Василий Вахрин

Его кандидатура будет предложена 24 марта

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В Перми должность первого заместителя мэра города займет Сергей Касаткин. Об этом сообщает издание «Business Class» со ссылкой на свои источники.

На данный момент этот пост занимает Виктор Агеев, который, по информации издания, также останется заместителем.

Издание сообщает, что кандидатура Сергея Касаткина будет представлена на согласование депутатам Пермской городской думы на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 24 марта.

До 2007 года Сергей Касаткин работал в администрации. Он возглавлял управление экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU