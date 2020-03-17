Пермские ученые придумали прибор для уборки снега с крыш
Молодые ученые Пермского политехнического университета разработали устройство позволяющее упростить уборку снега с крыш.
По словам разработчиков, прибор сможет сократиться работу по очистке снега. Конструкцию устанавливают на крышу, а специальный шланг спускают вниз в подготовленный автомобиль.
Фото: Пермский Политех
Разработка уже запатентована.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермский политех перешел на дистанционное обучение. У вуза есть все технические возможности. Отменяются лекции, практические и лабораторные занятия, но будет увеличено количество часов по индивидуальным консультациям
ИСТОЧНИК KP.RU