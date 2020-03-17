Пермские ученые придумали прибор для уборки снега с крыш

17 Март 2020 2020-03-17T10:17:45+03:00

Аналогов в России у изобретения нет

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Молодые ученые Пермского политехнического университета разработали устройство позволяющее упростить уборку снега с крыш.

По словам разработчиков, прибор сможет сократиться работу по очистке снега. Конструкцию устанавливают на крышу, а специальный шланг спускают вниз в подготовленный автомобиль.

Фото: Пермский Политех

Разработка уже запатентована.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский политех перешел на дистанционное обучение. У вуза есть все технические возможности. Отменяются лекции, практические и лабораторные занятия, но будет увеличено количество часов по индивидуальным консультациям

ИСТОЧНИК KP.RU