2020-03-17T10:17:45+03:00
Общество

Пермские ученые придумали прибор для уборки снега с крыш

Аналогов в России у изобретения нет
Лилия Абибулаева
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Фото: Пермский ПолитехФото: Пермский Политех
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Молодые ученые Пермского политехнического университета разработали устройство позволяющее упростить уборку снега с крыш.

По словам разработчиков, прибор сможет сократиться работу по очистке снега. Конструкцию устанавливают на крышу, а специальный шланг спускают вниз в подготовленный автомобиль.

Фото: Пермский Политех

Фото: Пермский Политех

Разработка уже запатентована.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский политех перешел на дистанционное обучение. У вуза есть все технические возможности. Отменяются лекции, практические и лабораторные занятия, но будет увеличено количество часов по индивидуальным консультациям

ИСТОЧНИК KP.RU

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