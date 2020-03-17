2020-03-17T08:59:34+03:00
Происшествия

«На борту бомба». Стали известны подробности сообщения о минировании самолета «Москва-Пермь»

Самолет приземлился в пермском аэропорту
Лилия Абибулаева
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60 человек, которые находились на борту, были эвакуированы.60 человек, которые находились на борту, были эвакуированы.Фото: Василий Вахрин
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Вечером в понедельник, 16 марта, в социальных сетях начала распространилась информация о минировании трех самолетов из Москвы. Один из них летел в Пермь.

В 17:32 анонимное сообщение о минировании поступило в линейный отдел МВД на транспорте аэропорта «Шереметьево». Все экстренные службы Перми, куда направлялся самолет, были прибыли к зданию аэропорта в ожидании самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс СУ-17-68.

В 18:14 самолет приземлился в аэропорту. 60 человек, которые находились на борту, были эвакуированы.

Салон самолета проверили кинологи. Взрывчатых устройств обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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