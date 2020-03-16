2020-03-16T18:51:32+03:00
Происшествия

В пермском аэропорту сообщили о заминированном самолете

Спецслужбы подняты по боевой тревоге
Андрей МАТЛИН
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К аэропорту "Большое Савино" поспешили бойцы спецслужб.К аэропорту "Большое Савино" поспешили бойцы спецслужб.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В соцсетях распространили информацию о том, что от неизвестного поступило сообщение о том, что заминированы сразу три самолета, вылетающих из Москвы – до Перми, Тюмени и Уфы.

К аэродрому пермского аэропорта подоспели поднятые по тревоге бойцы спецслужб. Они с тревогой ожидали посадки самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс СУ-17-68.

- Авиалайнер благополучно приземлился, авиапассажиры его покинули, сейчас его осматривают специалисты, - сообщили, наконец, в аэропорту «Большое Савино». – Угрозы для жизни людей нет.

Как сообщили в министерстве безопасности Прикамья, сотрудники правоохранительных органов проверили самолет, иноформация об угрозе взрыва не подтвердилась.

- В дежурные службы Пермского края поступила ложная информация об угрозе взрыва на борту судна, выполняющего рейс Москва - Пермь, - рассказали в министерстве. - В 18.15 самолет благополучно приземлился в пермском аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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