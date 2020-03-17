2020-03-17T08:43:58+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

На «Азоте» получена опытная партия карбамидо-аммиачной смеси

Инвестиции в техническое перевооружение производства составили 10 млн рублей
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На фото инжинер технического контроля компании Азот. Фото: АзотНа фото инжинер технического контроля компании Азот. Фото: Азот
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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» реализован пилотный проект по производству жидких азотных удобрений – карбамидо-аммиачной смеси (КАС). Инвестиции в техническое перевооружение производства составили 10 млн рублей. Опытная партия - 206 тонн - отправлена потребителю.

Для производства КАС на «Азоте» проведено техническое перевооружение существующей установки налива концентрированных растворов аммиачной селитры на базе цеха №3А – водоустойчивой аммиачной селитры.

Андрей Михеев, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по развитию:

- Сложность производства жидкого удобрения заключалась в возможной кристаллизации растворов карбамида при 50°C и аммиачной селитры при 110°C, а также самого КАС при отрицательной температуре. Качественная теплоизоляция технологического оборудования позволила предотвратить эти риски.

Разработкой технических решений производства жидкого удобрения на базе цехов №3А и карбамида занимались специалисты предприятия. Технологический процесс состоит из нескольких этапов: залив концентрированных растворов карбамида в теплоконтейнер, его доставка в цех №3А – гранулированной аммиачной селитры; дозирование растворов карбамида в концентрированный раствор аммиачной селитры в заданных пропорциях; смешение концентрированных растворов карбамида, аммиачной селитры и добавление в полученную смесь определенного количества ортофосфорной кислоты. После получения КАС и охлаждения жидкое удобрение заливают в железнодорожные цистерны. В феврале 2020 года на базе цеха №3А была получена опытная партия КАС.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Компания «УРАЛХИМ» стремится отвечать потребностям рынка минеральных удобрений. Новый продукт расширяет продуктовую линейку филиала «Азот». Препарат практически не содержит свободного аммиака, что исключает потери азота при погрузке, транспортировке, хранении и внесении в почву. Положительный опыт выпуска пробной партии жидкого азотного удобрения стал стимулом для запуска производства КАС в промышленных масштабах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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