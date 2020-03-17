2020-03-17T07:34:58+03:00
Происшествия

Рыбак из Перми погиб в Башкирии

Мужчина пропал, а через несколько дней его нашли погибшим
Лилия Абибулаева
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На данный момент уточняются обстоятельства происшествия. Фото: ГО и ЧС Республики БашкортостанНа данный момент уточняются обстоятельства происшествия. Фото: ГО и ЧС Республики Башкортостан
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В Республике Башкортостан обнаружили тело 42-летнего мужчины. Он в компании еще 4 человек приехал из Перми на рыбалку на реке Белая 14 марта.

На следующий день на пульт дежурного поступило сообщение, что мужчина пропал. В течение нескольких дней пермяка искали спасатели, было использовано судно на воздушной подушки.

В понедельник, 16 марта, спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент уточняются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропала женщина, страдающая потерей памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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