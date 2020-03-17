Рыбак из Перми погиб в Башкирии
Мужчина пропал, а через несколько дней его нашли погибшим
На данный момент уточняются обстоятельства происшествия. Фото: ГО и ЧС Республики Башкортостан
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В Республике Башкортостан обнаружили тело 42-летнего мужчины. Он в компании еще 4 человек приехал из Перми на рыбалку на реке Белая 14 марта.
На следующий день на пульт дежурного поступило сообщение, что мужчина пропал. В течение нескольких дней пермяка искали спасатели, было использовано судно на воздушной подушки.
В понедельник, 16 марта, спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент уточняются обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропала женщина, страдающая потерей памяти.
ИСТОЧНИК KP.RU