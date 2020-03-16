В Прикамье наркокурьер отправиться в колонию на 12 лет

16 Март 2020 2020-03-16T09:18:05+03:00

Также он должен заплатить штраф в сумме 200 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Его задержали за покушение на сбыт пяти запрещенных веществ

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В Краснокамске перед судом предстанет местный житель за распространение наркотиков. 33-летний мужчина задержан за покушение на сбыт пяти запрещенных веществ в крупном размере.

Осужденный пытался сбыть наркотики синтетического происхождения через тайники-закладки. Мужчину задержали в ноябре прошлого года при попытке оставить закладку.

Когда задержанного осмотрели, оперативники нашли у него 92 прозрачный пакет с запрещенным веществом общей массой порядка 72 граммов. Из них около 65 граммов мефедрона и более 6 граммов метадона. Наркотики осужденный приобретал в сети Интернет.

Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф в сумме 200 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU