2020-03-16T08:06:01+03:00
Происшествия

На трассе в Перми в ДТП с квадроциклом погиб мужчина

Авария произошла в Свердловском районе Перми
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В воскресенье, 15 марта, произошло смертельное ДТП в Свердловском районе Перми.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что по улице Братской в Свердловском районе двигался квадроцикл. 60-летний водитель транспортного средства не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем ГАЗ-3302.

Водитель квадроцикла получил смертельную травму. Он погиб на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на «зебре» сбили девочку

ИСТОЧНИК KP.RU

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