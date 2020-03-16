На трассе в Перми в ДТП с квадроциклом погиб мужчина
В воскресенье, 15 марта, произошло смертельное ДТП в Свердловском районе Перми.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что по улице Братской в Свердловском районе двигался квадроцикл. 60-летний водитель транспортного средства не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем ГАЗ-3302.
Водитель квадроцикла получил смертельную травму. Он погиб на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU