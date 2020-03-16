«От удара отбросило на несколько метров». В Прикамье на «зебре» сбили девочку
Пользователи социальных сетей сообщили о том, что вечером в всокресенье Чайковском на пешеходном переходе на улице Вокзальной сбили девочку.
По сообщению очевидцев, от удара школьницу отбросило на приличное расстояние. Девочка осталась жива. Ей на помощь приехала бригада «скорой» и экстренно отправили пострадавшую в больницу.
Пользователи сообщают, что девочка шла по пешеходному переходу в наушниках и не смотрела по сторонам.
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ИСТОЧНИК KP.RU