«От удара отбросило на несколько метров». В Прикамье на «зебре» сбили девочку

16 Март 2020 2020-03-16T07:04:34+03:00

Об этом сообщили в социальных сетях

Изменить размер текста: A A

Пользователи социальных сетей сообщили о том, что вечером в всокресенье Чайковском на пешеходном переходе на улице Вокзальной сбили девочку.

По сообщению очевидцев, от удара школьницу отбросило на приличное расстояние. Девочка осталась жива. Ей на помощь приехала бригада «скорой» и экстренно отправили пострадавшую в больницу.

Пользователи сообщают, что девочка шла по пешеходному переходу в наушниках и не смотрела по сторонам.

Напомним, ранее мы писали о том, что три человека погибли в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург. Столкнулись грузовик, автобус и две легковушки

ИСТОЧНИК KP.RU