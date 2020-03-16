2020-03-16T07:04:34+03:00
Происшествия

«От удара отбросило на несколько метров». В Прикамье на «зебре» сбили девочку

Об этом сообщили в социальных сетях
Лилия Абибулаева
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Пострадавшую отправили в больницу. Фото: Подслушано ЧайковскийПострадавшую отправили в больницу. Фото: Подслушано Чайковский
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Пользователи социальных сетей сообщили о том, что вечером в всокресенье Чайковском на пешеходном переходе на улице Вокзальной сбили девочку.

По сообщению очевидцев, от удара школьницу отбросило на приличное расстояние. Девочка осталась жива. Ей на помощь приехала бригада «скорой» и экстренно отправили пострадавшую в больницу.

Пользователи сообщают, что девочка шла по пешеходному переходу в наушниках и не смотрела по сторонам.

Напомним, ранее мы писали о том, что три человека погибли в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург. Столкнулись грузовик, автобус и две легковушки

ИСТОЧНИК KP.RU

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