2020-03-15T15:57:16+03:00
Происшествия

«Kia разорвало в клочья». Три человека погибли в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург

Столкнулись грузовик, автобус и две легковушки
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Авария произошла утром в воскресенье,15 марта, на трассе Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, 45-летний водитель «Киа Рио» при совершении обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Исудзу», который после удара откинуло на «Ладу Ларгус», а автомобиль «Киа Рио» отбросило в автобус «Нефаз», а после в ограждение трассы.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

- В результате столкновения водитель и два пассажира «Киа Рио» скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. В «Лада Ларгус» пострадал 13-летний пассажир. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом обеих костей голени. В автобусе никто не пострадал, - сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Последствия аварии ликвидируются.

- Движение по автодороге Пермь-Екатеринбург в районе 310 километра организовано в одну полосу, - добавили в ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными при движении по трассам. Из-за неблагоприятных погодных условий, передвигаться по дорогам небезопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Березники снова уходят под землю». В городе около АЗС образовалась пятиметровая трещина в асфальте
«А если туда ребенок провалится?» На дороге в Прикамье образовалась полутораметровая яма
Жители двух районов Перми останутся без холодной воды
В Перми бездомная собака покусала 9-летнего мальчика
В Пермском районе при странных обстоятельствах пропал 47-летний мужчина
На трассе в Пермском крае водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода
«Кличка приклеилась намертво». Жителя Прикамья судили за то, что назвал знакомого расчленителем
«Решать будут родители». В Пермском крае из-за коронавируса школы могут начать учить детей дистанционно
Жительница Кунгура не выдержала издевательств мужа и ушла из жизни
Фармацевты рассказали, почему в пермских аптеках нет медицинских масок
«Такого не было никогда ранее». В субботу в Перми побит очередной температурный рекорд
С рейса, прилетевшего в Пермь из Гоа, сняли девочку и женщину с плохим самочувствием
Министр здравоохранения Пермского края подсказала, куда жаловаться на отсутствие медицинских масок
В Пермском районе в ДТП с автобусом пострадали мужчина и ребенок
«Эвакуировали 500 детей и 50 взрослых». В пермской школе распылили газовый баллончик
Аномально теплая погода в Пермском крае бьет рекорды
Прокуратура: проверка в пермском лицее № 9 выявила нарушения Закона об образовании
В министерстве территориальной безопасности Прикамья рассказали, что делать, если появились симптомы коронавируса
«Главное, не поддавайтесь панике». Врио губернатора Прикамья прокомментировал новость о заболевшем коронавирусом пермяке
БК «Парма» поддержал решение Единой Лиги ВТБ о приостановления сезона