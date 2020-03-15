«Kia разорвало в клочья». Три человека погибли в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург

Авария произошла утром в воскресенье,15 марта, на трассе Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, 45-летний водитель «Киа Рио» при совершении обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Исудзу», который после удара откинуло на «Ладу Ларгус», а автомобиль «Киа Рио» отбросило в автобус «Нефаз», а после в ограждение трассы.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

- В результате столкновения водитель и два пассажира «Киа Рио» скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. В «Лада Ларгус» пострадал 13-летний пассажир. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом обеих костей голени. В автобусе никто не пострадал, - сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Последствия аварии ликвидируются.

- Движение по автодороге Пермь-Екатеринбург в районе 310 километра организовано в одну полосу, - добавили в ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными при движении по трассам. Из-за неблагоприятных погодных условий, передвигаться по дорогам небезопасно.