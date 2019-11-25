В Перми сгорел автомобиль «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-25T12:04:47+03:00

Во время ЧП никто не пострадал

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В минувшие выходные в Пермском районе загорелся автомобиль «скорой помощи». Об этом сообщают в пресс-службе «скорой помощи». У машины полностью сгорела передняя часть, кабина и крыша.

Известно, что во время пожара никто не пострадал. Автомобиль находился в собственности компании-подрядчика. Вместо сгоревшего на линию выпустят резервный автомобиль.

Причины аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок. В ОГИБДД по Березниковскому округу сообщили, что 44-летний водитель отечественной легковушки выбрал неправильную дистанцию и врезался в автомобиль «Киа». 8-летний пассажир «Лады» получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU