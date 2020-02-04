В Перми закрылся китайский ресторан «Made in China»

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:13:00+03:00

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В Свердловском районе Перми закрылся ресторан китайской кухни «Made in China». Об этом сообщило руководство заведения.

Двери ресторана закрыты, но администрации уверяют, что ненадолго. Причиной закрытия стали технические проблемы.

- В связи с техническими проблемами мы вынуждены приостановить деятельность ресторана до 1 марта, - сообщили в заведении. - Откроемся весной в обновленном формате.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми выставили на продажу сеть кофеен «Coffeeshop Company». Ее продают почти за 15 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU