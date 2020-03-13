В Перми умерла известный музыковед Галина Баталина

13 Март 2020 2020-03-13T15:04:05+03:00

В апреле нынешнего года она могла бы отметить 75-летие

Изменить размер текста: A A

Ушла из жизни Галина Васильевна Баталина - заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства, обладатель гранта фонда «Русское исполнительское искусство», преподаватель Пермского музыкального колледжа, музыковед, лектор, журналист. Ушла внезапно, скоропостижно, трагично. В апреле нынешнего года она могла бы отметить 75-летие…

В музыкальном колледже она преподавала не только «Анализ музыкальных произведений», «Основы музыкальной критики» и «Духовную музыку», но и инициированные ею самою эксклюзивные дисциплины - «Музыкальная культура Прикамья» и «Арт-журналистика». Причем о современных тенденциях последних знала не понаслышке: в качестве нештатного корреспондента, начиная с 19-летнего возраста, более 20 лет была автором и ведущей музыкальных программ пермского телевидения «Т-7» (60-80-е гг.). Передача «Музыкальный теремок» в течение 5 лет транслировалась на весь Советский Союз. В течение трех лет выходили программы «Композиторы Урала» - Пермь, Свердловск, Челябинск и «Здесь учат музыке» (о ДМШ Перми и области). Пять лет просуществовала программа «Семь нот» (о событиях музыкальной жизни Перми и области).

Около 20 лет (70-90-е гг.) проработала на краевом радио, подготовив несколько сотен передач (с выездом в города и села края).

В разные годы в качестве критика, рецензента и журналиста писала статьи для газет «Звезда», « Вечерняя Пермь», «Пермские новости», «Новый компаньон», для пермских журналов, а также – в профессиональные издания федерального уровня, такие как «Музыкальный журнал» и «Музыкальное обозрение».

Прощание с Галиной Васильевной Баталиной состоится 17 марта в 12.00 в Органном концертном зале.

ИСТОЧНИК KP.RU