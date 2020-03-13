Пермские полицейские задержали лахача, который сбил ребенка
В Дзержинском районе Перми 11 марта произошло ДТП, в результате которого пострадал 10-летний школьник.
Как сообщили в ГИБДД по Перми, авария произошла на улице Лепешинской. Неустановленный автомобиль сбил ребенка и скрылся с места аварии. По факту аварии было возбуждено административное расследование. Ребенок получил травмы. На место аварии вызвали медиков. Мальчика осмотрели и назначили ему амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции выяснили, что виновницей аварии была 33-летняя местная жительница. Материалы по делу переданы в суд для рассмотрения по существу.
Теперь пермячке грозит лишение прав.
ИСТОЧНИК KP.RU