2020-03-13T12:58:39+03:00
Происшествия

Пермские полицейские задержали лахача, который сбил ребенка

ДТП произошло 11 марта
Лилия Абибулаева
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Материалы по делу переданы в суд для рассмотрения по существу.Материалы по делу переданы в суд для рассмотрения по существу.Фото: Василий Вахрин
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В Дзержинском районе Перми 11 марта произошло ДТП, в результате которого пострадал 10-летний школьник.

Как сообщили в ГИБДД по Перми, авария произошла на улице Лепешинской. Неустановленный автомобиль сбил ребенка и скрылся с места аварии. По факту аварии было возбуждено административное расследование. Ребенок получил травмы. На место аварии вызвали медиков. Мальчика осмотрели и назначили ему амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции выяснили, что виновницей аварии была 33-летняя местная жительница. Материалы по делу переданы в суд для рассмотрения по существу.

Теперь пермячке грозит лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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