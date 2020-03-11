В Перми полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал 10-летний школьник

11 Март 2020 2020-03-11T13:56:57+03:00

По факту оставления места ДТП проводится административное расследование Фото: ГИБДД по Перми

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В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. В ГИБДД по Перми сообщили о том, что авария произошла в 7:17 в среду, 11 марта.

Неизвестный автомобиль сбил 10-летнего мальчика в зоне действия знака «Жилая зона» около дома №67 по улице Лепешинской.

Ребенок получил травмы. На место аварии вызвали медиков. Мальчика осмотрели и назначили ему амбулаторное лечение.

По факту оставления места ДТП проводится административное расследование.

Всем, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить по телефону 89322030204

ИСТОЧНИК KP.RU