В Перми полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал 10-летний школьник
Мальчик получил травмы
По факту оставления места ДТП проводится административное расследование Фото: ГИБДД по Перми
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В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. В ГИБДД по Перми сообщили о том, что авария произошла в 7:17 в среду, 11 марта.
Неизвестный автомобиль сбил 10-летнего мальчика в зоне действия знака «Жилая зона» около дома №67 по улице Лепешинской.
Ребенок получил травмы. На место аварии вызвали медиков. Мальчика осмотрели и назначили ему амбулаторное лечение.
По факту оставления места ДТП проводится административное расследование.
Всем, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить по телефону 89322030204
ИСТОЧНИК KP.RU