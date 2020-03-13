В Перми с фасада многоквартирного дома стали выпадать кирпичи

13 Март 2020 2020-03-13T12:37:55+03:00

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Жители дома на Краснополянской пожаловались на то, что их дом постепенно разрушается. С фасада выпадают кирпичи, протекает крыша. В 2015 году дом признан аварийным и попал под программу расселения, но до сих пор в нем проживают 188 человек.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что на место выехали спасатели. Специалисты обследовали дом и установили, что проблемы действительно есть: обрушается кладка, протекают крыша и стены. Из-за обрушения декоративного фасада кровли над подъездами установили навесы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в многоквартирном доме Перми обнаружили трещину.Управляющая компания, которая обслуживает дом, установила маячки, чтобы отслеживать динамику изменений трещины. Проверять их будут каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU