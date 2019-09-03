В многоквартирном доме Перми обнаружили трещину

СЕГОДНЯ 19:08 2019-09-03T19:08:28+03:00

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В доме на Комсомольском проспекте, 31а обнаружили сквозную трещину на уровне первого и второго этажей. Это здание сдали в эксплуатацию еще в 1957 году. Как сообщил наш источник, трещины и раньше появлялись на стенах дома.

Управляющая компания, которая обслуживает дом, установила маячки, чтобы отслеживать динамику изменений трещины. Проверять их будут каждый день.

В администрации Ленинского района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ближайшее время дом должны обследовать, чтобы узнать, как и почему образовалась трещина. В данный момент угрозы для жителей дома нет.

- Необходимость расселения людей отсутствует, - сообщает издание Business Class со ссылкой на пресс-службу. - Работы по капитальному ремонту фасада продолжаются. Проектная организация рассматривает типовые технические решения по устранению выявленных дефектов.

ИСТОЧНИК KP.RU