Министр природных ресурсов Прикамья покидает свой пост

13 Март 2020 2020-03-13T11:29:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 13 марта, стало известно о том, что министр природных ресурсов Пермского края покидает свою должность. Дмитрий Килейко возглавлял министерство 2017 года.

- Это мое решение, ухожу по личным обстоятельствам. Всех благодарю за совместную конструктивную работу. Не исключено, что в дальнейшем наша работа с Правительством края и администрацией Губернатора будет продолжена, - отметил Дмитрий Килейко.

Напомним, ранее мы писали о том, что министерство территориальной безопасности в Прикамье возглавии Виктор Батмазов. Виктор Батмазов имеет четыре высших образования. С 2014 по 2015 года он был советником командующего войсками Центрального военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU