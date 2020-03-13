2020-03-13T11:29:22+03:00
Общество

Министр природных ресурсов Прикамья покидает свой пост

Дмитрий Килейко сообщил, что ушел по личным обстоятельствам
Лилия Абибулаева
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Дмитрий Килейко возглавлял министерство 2017 года.Дмитрий Килейко возглавлял министерство 2017 года.Фото: Василий Вахрин
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В пятницу, 13 марта, стало известно о том, что министр природных ресурсов Пермского края покидает свою должность. Дмитрий Килейко возглавлял министерство 2017 года.

- Это мое решение, ухожу по личным обстоятельствам. Всех благодарю за совместную конструктивную работу. Не исключено, что в дальнейшем наша работа с Правительством края и администрацией Губернатора будет продолжена, - отметил Дмитрий Килейко.

Напомним, ранее мы писали о том, что министерство территориальной безопасности в Прикамье возглавии Виктор Батмазов. Виктор Батмазов имеет четыре высших образования. С 2014 по 2015 года он был советником командующего войсками Центрального военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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