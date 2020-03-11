Министерство территориальной безопасности в Прикамье возглавии Виктор Батмазов

11 Март 2020 2020-03-11T07:38:54+03:00

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Отставной генерал-майор Виктор Батмазов возглавил Министерство территориальной безопасности Пермского края. Издание «Business Class» сообщает о том, что, в должность он вступил 10 марта.

На встрече с врио губернатора Прикамья были обозначены основные задачи для министерства. В их число вошли мероприятия по контролю ситуации с коронавирусом, а также надвигающийся паводок.

Виктор Батмазов имеет четыре высших образования. С 2014 по 2015 года он был советником командующего войсками Центрального военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU