Министерство территориальной безопасности в Прикамье возглавии Виктор Батмазов
Он вступил в должность 10 марта
Виктор Батмазов имеет четыре высших образованияФото: Василий Вахрин
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Отставной генерал-майор Виктор Батмазов возглавил Министерство территориальной безопасности Пермского края. Издание «Business Class» сообщает о том, что, в должность он вступил 10 марта.
На встрече с врио губернатора Прикамья были обозначены основные задачи для министерства. В их число вошли мероприятия по контролю ситуации с коронавирусом, а также надвигающийся паводок.
Виктор Батмазов имеет четыре высших образования. С 2014 по 2015 года он был советником командующего войсками Центрального военного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU