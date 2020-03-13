Куда обращаться пермякам, если у ребенка в школе произошел конфликт
Что делать, если у вашего ребенка в детском саду или школе случаются конфликты со сверстниками и педагогами, а разрешить их самостоятельно вы не можете? В департаменте образования администрации Перми будет создана комиссия по разрешению конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях.
Профессиональные конфликтологи, психологи и специалисты по воспитательной работе будут подключаться к решению конфликтов по обращениям, поступающим в департамент образования.
Куда обратиться пермякам, если справиться с ситуацией самостоятельно не получается?
1.Обратиться в департамент можно лично: прием проводится еженедельно по вторникам с 16:00 до 18:00 по адресу: улица Сибирская, 17.
2.Также обращение можно направить почтой или по электронному адресу: do@gorodperm.ru.
3.Задать вопрос начальнику департамента образования или специалисту по выбранной теме можно на Едином портале пермского образования. Для этого нужно зайти на сайт permedu.ru и перейти в раздел «Задать вопрос».
Кроме этого, сообщили в департаменте образования, будет организована серия обучающих семинаров для сотрудников школ - по разрешению конфликтов с применением новых методик.
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ИСТОЧНИК KP.RU