Куда обращаться пермякам, если у ребенка в школе произошел конфликт

13 Март 2020 2020-03-13T10:10:48+03:00

С детьми и их педагогами будут работать профессиональные психологи. Фото: Александр КОЦ

С педагогами и детьми будут работать профессиональные конфликтологи

Изменить размер текста: A A

Что делать, если у вашего ребенка в детском саду или школе случаются конфликты со сверстниками и педагогами, а разрешить их самостоятельно вы не можете? В департаменте образования администрации Перми будет создана комиссия по разрешению конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях.

Профессиональные конфликтологи, психологи и специалисты по воспитательной работе будут подключаться к решению конфликтов по обращениям, поступающим в департамент образования.

Куда обратиться пермякам, если справиться с ситуацией самостоятельно не получается?

1.Обратиться в департамент можно лично: прием проводится еженедельно по вторникам с 16:00 до 18:00 по адресу: улица Сибирская, 17.

2.Также обращение можно направить почтой или по электронному адресу: do@gorodperm.ru.

3.Задать вопрос начальнику департамента образования или специалисту по выбранной теме можно на Едином портале пермского образования. Для этого нужно зайти на сайт permedu.ru и перейти в раздел «Задать вопрос».

Кроме этого, сообщили в департаменте образования, будет организована серия обучающих семинаров для сотрудников школ - по разрешению конфликтов с применением новых методик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После скандала с поборами в Перми могут уволить директора лицея № 9 (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU