2020-03-13T10:10:48+03:00
Общество

Куда обращаться пермякам, если у ребенка в школе произошел конфликт

С педагогами и детьми будут работать профессиональные конфликтологи
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
С детьми и их педагогами будут работать профессиональные психологи.С детьми и их педагогами будут работать профессиональные психологи.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Что делать, если у вашего ребенка в детском саду или школе случаются конфликты со сверстниками и педагогами, а разрешить их самостоятельно вы не можете? В департаменте образования администрации Перми будет создана комиссия по разрешению конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях.

Профессиональные конфликтологи, психологи и специалисты по воспитательной работе будут подключаться к решению конфликтов по обращениям, поступающим в департамент образования.

Куда обратиться пермякам, если справиться с ситуацией самостоятельно не получается?

1.Обратиться в департамент можно лично: прием проводится еженедельно по вторникам с 16:00 до 18:00 по адресу: улица Сибирская, 17.

2.Также обращение можно направить почтой или по электронному адресу: do@gorodperm.ru.

3.Задать вопрос начальнику департамента образования или специалисту по выбранной теме можно на Едином портале пермского образования. Для этого нужно зайти на сайт permedu.ru и перейти в раздел «Задать вопрос».

Кроме этого, сообщили в департаменте образования, будет организована серия обучающих семинаров для сотрудников школ - по разрешению конфликтов с применением новых методик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После скандала с поборами в Перми могут уволить директора лицея № 9 (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермские полицейские задержали лахача, который сбил ребенка
В Перми с фасада многоквартирного дома стали выпадать кирпичи
В Прикамье следователи разыскивают мужчину, пропавшего 5 лет назад при странных обстоятельствах
Министр природных ресурсов Прикамья покидает свой пост
В Перми закрыли опасную для жизни и здоровья граждан столовую
Пермякам не придется менять транспортные карты
В Прикамье женщину осудили за ДТП, в котором пострадал ребенок
Куда обращаться пермякам, если у ребенка в школе произошел конфликт
«Пытался спасти от нападения ребенка». Пермяк получил компенсацию за укус бездомной собаки
В Перми изменятся маршруты нескольких городских автобусов
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на объекты капитального строительства
«Молот-Прикамье» расторг контракт с Павлом Десятковым
В Перми на пожаре погиб мужчина
В Перми определили проектировщика аквапарка
В Прикамье двух пациентов с острым инфарктом экстренно доставили в больницу на вертолете
«Бил и унижал». Житель Прикамья несколько месяцев издевался над 13-летним школьником