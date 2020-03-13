В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на объекты капитального строительства
Звонки будут принимать 13 марта
На вопросы будут отвечать специалисты РосреестраФото: архив "КП"
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В Перми специалисты Росреестра ответят на вопросы граждан. Сегодня с 13:00 до 16:00 пермяки смогут проконсультироваться по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на объекты капстроительства.
Также во время «горячей линии» ответят на вопросы пермяков, связанные с перепланировкой помещений, реконструкции сооружений.
Жители смогут задать свои вопросы 13 марта с 13:00 до 16:00 по телефонам: 205-95-72, 205-96-28.
Напомним, ранее мы писали о том, что действие транспортных карт в Перми может прекратиться
ИСТОЧНИК KP.RU