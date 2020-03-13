«Бил и унижал». Житель Прикамья несколько месяцев издевался над 13-летним школьником
В Пермском крае осудили 43-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в истязании несовершеннолетнего, который находился под опекой его супруги.
Семья проживала в поселке Ныроб Чердынского района. Следователи выяснили, что в течение нескольких месяцев мужчина систематически избивал мальчика. Осужденный бил и унижал 13-летнего мальчика, причиняя ему физические и психические страдания.
Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы на 1 год условно.
Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудят за издевательства над 11-летней девочкой. Также мужчина избил мать школьницы
ИСТОЧНИК KP.RU