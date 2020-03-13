«Бил и унижал». Житель Прикамья несколько месяцев издевался над 13-летним школьником

13 Март 2020 2020-03-13T06:56:55+03:00

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В Пермском крае осудили 43-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в истязании несовершеннолетнего, который находился под опекой его супруги.

Семья проживала в поселке Ныроб Чердынского района. Следователи выяснили, что в течение нескольких месяцев мужчина систематически избивал мальчика. Осужденный бил и унижал 13-летнего мальчика, причиняя ему физические и психические страдания.

Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы на 1 год условно.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудят за издевательства над 11-летней девочкой. Также мужчина избил мать школьницы

ИСТОЧНИК KP.RU