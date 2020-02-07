«Бил и таскал за волосы». Жителя Прикамья осудят за издевательства над 11-летней девочкой

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:57:47+03:00

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В Пермском крае перед судом предстанет 38-летний житель Нытвы. Мужчину обвиняют в избиение подростка и ее матери.

Сотрудники полиции выяснили, что в сентябре 2019 года мужчина поссорился со своей супругой и начал ее избивать. 11-летняя дочь женщины увидела это и заступилась за мать. Обвиняемый оттолкнул девочку, но она вновь вступилась за мать. Тогда отчим схватил школьницу за волосы и ударил ее пластмассовым предметом по лицу. Девочке удалось вырваться. Она добежала до соседей и вызвала полицию. Мужчину задержали.

В отношении него возбудили уголовное дело. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что мужчину уже осудили за избиение супруги. В ближайшее время будут судить за избиение подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU