В Прикамье из-за коронавируса отменили этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

12 Март 2020 2020-03-12T18:49:33+03:00

Фото Елена Смирнова, сайт федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

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В Чайковском отменены финальные этапы Кубка мира среди женщин и мужчин по прыжкам на лыжах с трамплина.

- В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса (COVID-19) и требованиями отзыва участников от ряда национальных федераций совместно с международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) принято решение об отмене соревнований - финальных этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин - русского тура «Синяя птица», - сообщили в федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Соревнования должны были состояться 21 и 22 марта. Ранее на заседании краевого оргкомитета было принято решение о проведении финала Кубка мира «Синяя птица» без зрителей. Кроме того, по согласованию с международной федерацией лыжных видов спорта отменены российские этапы Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Проходящие в Норвегии финальные этапы соревнований Raw Air по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин и женщин также отменены.

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ИСТОЧНИК KP.RU