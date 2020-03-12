«Пермская сетевая компания» за 2019 год инвестировала 18 млн рублей в модернизацию центральных тепловых пунктов Перми

12 Март 2020 2020-03-12T15:33:58+03:00

Всего в прошлом году ресурсоснабжающая организация направила 18 млн рублей на модернизацию ЦТП в краевой столице

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В 2019 году ООО «Пермская сетевая компания» и Пермский филиал «Т Плюс» провели модернизацию 28 центральных тепловых пунктов (ЦТП) в городе Перми. Обновление теплосетевых объектов проходило как в рамках реализации основной инвестиционной программы, так и по концессионному соглашению между энергокомпанией и городской администрацией. Всего в прошлом году ресурсоснабжающая организация направила 18 млн рублей на модернизацию ЦТП в краевой столице.

В 12 ЦТП энергетики установили 7 современных пластинчатых подогревателей (бойлеров) вместо устаревших кожухотрубных. Также смонтировано 40 насосов, оснащенных частотными прерывателями рабочего цикла. Это позволит надежно и бесперебойно подавать отопление и горячую воду в сотни домов Перми.

Также 16 ЦТП оснащены системами автоматической регулировки подачи теплоносителя. Эта технология обеспечивает возможность регулировать температуру теплоносителя в зависимости от погодных условий. В результате для жителей повысилось качество коммунальных услуг и выросла эффективность теплоснабжения.

Чтобы обеспечить надежную передачу теплоресурса от ЦТП до многоквартирных домов, в прошлом году было переложено 1,6 км сетей отопления и горячего водоснабжения. На эти цели компания выделила 9,1 млн рублей. Такие меры сократят сроки летних ремонтов и позволят реже отключать горячую воду во время профилактических ремонтов.

- Центральные теплопункты сегодня обеспечивают подачу отопления и горячей воды для значительной части населения Перми. Поэтому энергетикам важно обеспечить их надежную работу: например, использовать современные надежные подогреватели и устойчивые к перепадам напряжения в электросети насосы. В результате качество услуг отопления и горячего водоснабжения повышено, при этом расчет за коммунальные услуги стал более точным», отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко.

Помимо реализованной модернизации для части ЦТП, в 2019 году «Пермская сетевая компания» завершила программу по оснащению приборами учета теплоэнергии всех центральных теплопунктов Перми. Смонтированное на 392-х ЦТП оборудование выполняет две основные функции: фиксация объема отпускаемого тепла и передача в диспетчерскую основных показателей теплоносителя – температуры и давления. Это позволит более оперативно выявлять и устранять утечки на теплосетях и положительно повлияет на качество предоставляемых услуг теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU