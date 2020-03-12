В Перми из-за коронавируса будут дезинфицировать торговые центры и кинотеатры

12 Март 2020 2020-03-12T15:01:16+03:00

В аэропортах будут проверять состояние пассажиров не только международных, но и внутренних рейсов Фото: Василий Вахрин

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В Перми на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Дмитрий Махонин заявил, что в Пермском крае меры профилактики и контроля будут усилены.

В аэропортах будут проверять состояние пассажиров не только международных, но и внутренних рейсов.

- Для того чтобы обезопасить жителей, мы усиливаем меры контроля в первую очередь на въезде в регион. Теперь в аэропорту будут проверять состояние здоровья пассажиров всех рейсов, а не только международных – мы понимаем, что наши земляки и гости могут приезжать к нам через другие крупные города. Помимо этого, мы выступим с инициативой на федеральный уровень, чтобы подобные меры предосторожности были введены и на железнодорожных перевозках, – обозначил глава Пермского края

Врио губернатора добавил, что «утренний фильтр» должен быть введен не только в школах и детских садах, но и в колледжах и вузах.

Также Дмитрий Махонин отметил, что в целях предотвращения распространения инфекции в пермских кинотеатрах и торговых центрах будут проводить дезинфекцию.

- Важно, чтобы жители не игнорировали предупреждения и пользовались мерами предосторожности – носили маски, наблюдали за своим состоянием, здоровьем близких и окружающих. От этого зависит безопасность всего региона, - отметил врио губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU