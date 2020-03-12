В Перми откроются две городские ярмарки

12 Март 2020 2020-03-12T11:45:21+03:00

Ярмарки будут работать с 13 по 15 марта с 12:00 до 20:00. Фото: Василий Вахрин

Они будут принимать гостей в Кировском районе

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В Кировском районе Перми откроются две ярмарки. Площадки будут принимать гостей по адресам улица Ласьвинская,18 и пересечение улиц Маршала Рыбалко и улицы Липатова.

Продовольственные товары, колбасы, мясные деликатесы, вязаные игрушки, шапки и варежки местного производства - все это могут купить гости ярмарки. Гостей ждут на площадках в ближайшие выходные. Ярмарки будут работать с 13 по 15 марта с 12:00 до 20:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что маленьких пациентов детского онконцентра в Перми посетил Илья Авербух. Он писал ребятам трогательные пожелания, раздавал автографы и фотографировался

ИСТОЧНИК KP.RU