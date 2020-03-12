В Перми откроются две городские ярмарки
В Кировском районе Перми откроются две ярмарки. Площадки будут принимать гостей по адресам улица Ласьвинская,18 и пересечение улиц Маршала Рыбалко и улицы Липатова.
Продовольственные товары, колбасы, мясные деликатесы, вязаные игрушки, шапки и варежки местного производства - все это могут купить гости ярмарки. Гостей ждут на площадках в ближайшие выходные. Ярмарки будут работать с 13 по 15 марта с 12:00 до 20:00.
Напомним, ранее мы писали о том, что маленьких пациентов детского онконцентра в Перми посетил Илья Авербух. Он писал ребятам трогательные пожелания, раздавал автографы и фотографировался
ИСТОЧНИК KP.RU