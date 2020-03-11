2020-03-11T17:28:44+03:00
Общество

«Ты победишь и еще сыграешь мне на своей свадьбе». Маленьких пациентов детского онконцентра в Перми посетил Илья Авербух

Он писал ребятам трогательные пожелания, раздавал автографы и фотографировался
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: пресс-служба минздрава.Фото: пресс-служба минздрава.
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9 Марта в Пермь с гастролями приезжал известный спортсмен и режиссер Илья Авербух. Перед началом спектакля он пришел в гости к маленьким пациентам Онко-гематологического центра при Краевой детской клинической больнице.

- Илья Авербух сказал много слов поддержки раздал автографы и фотографировался с желающими, - рассказали в пресс-службе пермского краевого минздрава. – Одной девочке, лежащей в палате интенсивной терапии он написал на гавайской гитаре укулеле: «Жанна! Ты чемпионка! Ты победишь! Сыграешь мне на ней на своей свадьбе».

- Главное верить, - поддержал ребят Илья Авербух. - В тех людей, которые рядом с вами. Верить врачам. И верить в то, что вы самые сильные. Это очень важно. Когда ты веришь в свои силы, можно найти любую мотивацию: «Я докажу!», «Я преодолею!», «Я хочу, чтобы другие, видя мой пример, тоже преодолевали».

- Илья Авербух покорил наших маленьких пациентов и их родителей своей искренностью и открытостью, — поделилась Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня». - Это самое важное, что может быть! Такие встречи невероятно вдохновляют и дают силы всем без исключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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