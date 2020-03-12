2020-03-12T08:20:03+03:00
Происшествия

В Перми сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Задержанного передали в полицию
Лилия Абибулаева
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Он уклонялся от отбывания наказания за ограбление. Фото: РосгвардияОн уклонялся от отбывания наказания за ограбление. Фото: Росгвардия
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В Свердловском районе Перми сотрудники Росгвардии остановили 25-летнего мужчину. Его заметили во время патрулирования улиц. Внешность мужчины соответствовала приметам разыскиваемого правоохранительными органами.

Когда у задержанного стали проверять документы, оказалось, что он действительно находится в федеральном розыске. Он уклонялся от отбывания наказания за ограбление.

Мужчину передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина прятал ребенка от матери в машине. А потом пытался скрыться от приставов

ИСТОЧНИК KP.RU

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