В Прикамье мужчина прятал ребенка от матери в машине

10 Март 2020 2020-03-10T09:22:41+03:00

По решению суда, дети должны были остаться с матерью, но отец остался недоволен таким решением и отказался отдавать сына. Фото: Василий Вахрин

А потом пытался скрыться от приставов

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Двое жителей Прикамья начали конфликтовать из-за общих детей. Бывшие супруги долго боролись за право жить с 8-летней девочкой и 4-летним сыном.

По решению суда, дети должны были остаться с матерью, но отец остался недоволен таким решением и отказался отдавать сына. Мальчика мужчина держал в своем доме, куда никого не пускал.

Приставы, мать мальчика и понятые все-таки смогли пробраться в дом, чтобы забрать ребенка, но ни горе-отца, ни самого мальчика там не оказалось.

Мужчина прятался в гараже. После того, как он понял, что скрываться негде, сообщил, что согласен вернуть ребенка, но в доме мальчика нет.

Отец вызвался привезти ребенка. Как только мужчина сел за руль, рванул. Приставы последовали за ним. Мужчина явно пытался оторваться от погони, но дорогу перекрыли и его задержали. Когда открыли машины, там сидел 4-летний мальчик, которого передали матери.

ИСТОЧНИК KP.RU