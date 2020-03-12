«С каждым днем все глубже». В Перми автобус провалился в яму на дороге
В Свердловском районе Перми произошло ЧП. На улице Героев Хасана в яму на дороге провалился автобус. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
В Перми автобус провалился в яму на дороге.
Недалеко от заправки автобус провалился задними колесами в яму на дороге и не смог выехать. Пермяки сетуют на то, что ямы на улицы Героев Хасана очень глубокие.
- Автобус большой. Может теперь ямы заметят, - отмечаю жители города.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми загорелся автобус с пассажирами. Пользователи социальных сетей сообщили о том, что недалеко у торгового центра «Браво» на улице Светлогорской в Кировском районе в пассажирском автобусе произошло возгорание.
ИСТОЧНИК KP.RU