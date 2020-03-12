2020-03-12T06:53:28+03:00
Происшествия

«С каждым днем все глубже». В Перми автобус провалился в яму на дороге

ЧП произошло на улице Героев Хасана [видео]
Лилия Абибулаева
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Пермяки сетуют на то, что ямы на улицы Героев Хасана очень глубокие. Фото: Instagram @chp_59Пермяки сетуют на то, что ямы на улицы Героев Хасана очень глубокие. Фото: Instagram @chp_59
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В Свердловском районе Перми произошло ЧП. На улице Героев Хасана в яму на дороге провалился автобус. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

В Перми автобус провалился в яму на дороге.

Недалеко от заправки автобус провалился задними колесами в яму на дороге и не смог выехать. Пермяки сетуют на то, что ямы на улицы Героев Хасана очень глубокие.

- Автобус большой. Может теперь ямы заметят, - отмечаю жители города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми загорелся автобус с пассажирами. Пользователи социальных сетей сообщили о том, что недалеко у торгового центра «Браво» на улице Светлогорской в Кировском районе в пассажирском автобусе произошло возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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