«Из кабины валил дым». В Перми загорелся автобус с пассажирами
В Кировском районе Перми загорелся автобус. Пользователи социальных сетей сообщили о том, что недалеко у торгового центра «Браво» на улице Светлогорской в Кировском районе в пассажирском автобусе произошло возгорание.
Кабина автобуса была вся в дыму. Рядом с ней ходил водитель с огнетушителем. О наличии пассажиров в автобусе и количестве пострадавших ничего неизвестно.
Напомним, ранее мы писали о том, что недавно автобус загорелся в Орджоникидзевском районе Перми. На видео, которое опубликовали пассажиры автобуса видно, что переднюю часть салона заволокло дымом.
ИСТОЧНИК KP.RU