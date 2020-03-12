«Из кабины валил дым». В Перми загорелся автобус с пассажирами

12 Март 2020 2020-03-12T06:39:06+03:00

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В Кировском районе Перми загорелся автобус. Пользователи социальных сетей сообщили о том, что недалеко у торгового центра «Браво» на улице Светлогорской в Кировском районе в пассажирском автобусе произошло возгорание.

Кабина автобуса была вся в дыму. Рядом с ней ходил водитель с огнетушителем. О наличии пассажиров в автобусе и количестве пострадавших ничего неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что недавно автобус загорелся в Орджоникидзевском районе Перми. На видео, которое опубликовали пассажиры автобуса видно, что переднюю часть салона заволокло дымом.

ИСТОЧНИК KP.RU