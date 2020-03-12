2020-03-12T06:39:06+03:00
Происшествия

«Из кабины валил дым». В Перми загорелся автобус с пассажирами

ЧП произошло в Кировском районе
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Возгорание произошло в передней части автобуса. Фото: Instagram @chp_59Возгорание произошло в передней части автобуса. Фото: Instagram @chp_59
Изменить размер текста:

В Кировском районе Перми загорелся автобус. Пользователи социальных сетей сообщили о том, что недалеко у торгового центра «Браво» на улице Светлогорской в Кировском районе в пассажирском автобусе произошло возгорание.

Кабина автобуса была вся в дыму. Рядом с ней ходил водитель с огнетушителем. О наличии пассажиров в автобусе и количестве пострадавших ничего неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что недавно автобус загорелся в Орджоникидзевском районе Перми. На видео, которое опубликовали пассажиры автобуса видно, что переднюю часть салона заволокло дымом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми на 11-летнего школьника упала глыба льда
«С каждым днем все глубже». В Перми автобус провалился в яму на дороге
«Из кабины валил дым». В Перми загорелся автобус с пассажирами
В Прикамье труженицу тыла восстановили в правах
«Не хочу потом две недели сидеть на карантине». Из-за коронавируса у Катерины Шпицы сорвалась поездка в Лондон
«Это была самая грандиозная съемка в моей карьере». Модель из Перми Наташа Поли с дочерью и сыном снялась для обложки Vogue
«Ты победишь и еще сыграешь мне на своей свадьбе». Маленьких пациентов детского онконцентра в Перми посетил Илья Авербух
Стало известно, какие элитные пермские школы будут проводить набор в пятые классы
Туристический клуб пермского Политеха занял третье место на Чемпионате мира
В Пермском крае с начала года охотники добыли 121 волка
В Перми из-за аварии образовалась огромная пробка
В Перми полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал 10-летний школьник
Бывшего главного судебного пристава Прикамья оставили в СИЗО еще на два месяца
В Перми детей обязали платить алименты престарелой матери
Пермские метеорологи зафиксировали превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе краевой столицы
В Прикамье высадят 329 тысяч деревьев в память о пермяках, погибших в Великой Отечественной войне
Житель Прикамья взыскал компенсацию с обидчика за угрозу убийством