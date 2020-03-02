В Перми загорелся автобус с пассажирами
ЧП произошло в Орджоникидзевском районе [видео]
Салон заволокло дымом
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В Перми в Орджоникидзевском районе в пассажирском автобусе произошло возгорание. На видео, которое опубликовали пассажиры автобуса видно, что переднюю часть салона заволокло дымом. Автобус остановился и открыл все двери.
В Перми загорелся автобус.
Однако не все пассажиры решили покинуть транспортное средство. Часть из них остались сидеть на своих местах.
Напомним, ранее мы писали, что в Перми произошло возгорание в другом пассажирском автобусе. О пожаре сообщили очевидцы ЧП. Автобус остановился. Рядом с ним стояли люди, а из кабины валил черный дым.
ИСТОЧНИК KP.RU