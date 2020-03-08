«Она просто сменила вывеску на приюте». В Перми во второй раз судили владелицу частного дома престарелых, где не кормили и связывали стариков

8 Март 2020 2020-03-08T14:13:26+03:00

Ее снова приговорили к условному сроку

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В Индустриальном суде Перми на скамье подсудимых снова оказалась владелица частного приюта для престарелых Лидия Кротова.

В декабре 2018 года она уже получила условный срок в 1 год и 4 месяца. Тогда в надзорные органы поступила жалоба от родственников одной из пожилых постоялиц пансионата «Мария», расположенного в трехэтажном здании в частном секторе на Нагорном. Нагрянувшие проверяющие увидели жуткую картину. По словам уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, пожилые постоялицы были привязаны к кроватям веревками, в одной из коек лежало тело умершей женщины.

Дом престарелых разместили в трехэтажном доме на Нагорном.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Было возбуждено уголовное дело. Но Лидия Котова и не думала закрывать приют. Она просто сменила вывеску, и «Мария» стала называться «Надеждой».

В феврале прошлого года силовикам пришлось в буквальном смысле штурмом брать дом престарелых на улице Леонова, 87 «Г». Произошло это после того, как в больницу из приюта привезли старика в крайней степени истощения. Когда сотрудники полиции взломали дверь, то ужаснулись: на кроватях лежали изможденные, исхудавшие старики.

- Было вновь возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщили в прокуратуре Индустриального района. – Уже будучи приговоренной к условному сроку, она фактически не закрыла приют, продолжая оказывать небезопасные услуги. За совершение этого преступления суд вновь приговорил Лидию Кротову к 1 году 6 месяцем условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU