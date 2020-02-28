2020-02-28T20:34:16+03:00
Общество

«Спасибо, скоро он поедет в санаторий». Пользователи интернета перечислили деньги на путевку инвалиду из Перми

Об этом своих подписчиков попросил пермяк, отмечающий день рождения
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото из личного архива.Фото из личного архива.
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Хэппи-эндом закончилась история, которая произошла в Перми пару недель назад. Пермяк отмечал свой день рождения и попросил почти 10 тысяч своих подписчиков не дарить ему подарков в этот день, а помочь дедушке у которого всего одна нога.

- Многие запомнили мой пост про дедушку с одной ногой, который я опубликовал в день моего рождения, - написал на своей странице мужчина. – Хочу сказать, что люди не зачерствели. Не остались равнодушны к чужой судьбе. К его судьбе. Судьбе человека. Сегодня у него день рождения. Ему исполнилось 78 лет. Он родился 28 февраля в далеком военном 1942 году. Вырос без отца, как и миллионы мальчишек и девчонок той военной поры. Прожил долгую и очень непростую, но надеюсь счастливую жизнь. Он не брошен. Обеспечен заботой и вниманием. И летом он обязательно поедет в Усть-Качку. Спасибо Вам за это, мои дорогие подписчики!

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Именинник разместил пост в соцсетях и рассказал тысячам подписчиков о судьбе одинокого дяди Йоси (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Спасибо, скоро он поедет в санаторий». Пользователи интернета перечислили деньги на путевку инвалиду из Перми
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