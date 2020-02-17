«У него одна нога, но два ботинка». Адвокат из Перми отказался от подарков на день рождения, чтобы помочь знакомому инвалиду

- В День рождения я проснулся в своей прекрасной квартире с заполненным холодильником и задал себе вопрос: а чего я хочу от жизни в подарок? – делится с «Комсомолкой» пермский адвокат Андрей Бурылов. – И я подумал, что мне ничего не надо.

Он просто живет и ничего не просит

17 февраля Андрею Бурылову исполняется 43. И в качестве поздравления от своих друзей он попросил достаточно необычный подарок.

- В свой праздник я решил отказаться от любых презентов и решил помочь человеку, которому эта помощь действительно необходима, - объясняет он.

Когда-то сегодняшний именинник жил в пермском микрорайоне Парковый, его соседом был хороший добрый человек, звали которого дядей Йосей. В 90-х годах он приехал в Пермь с Украины и устроился торговать вениками на рынке.

Сейчас дяде Йосе 78 лет и у него только одна нога. А еще он одинок, стар и немощен… Ничего не слышит и обо всем, что ему нужно - пишет на бумаге своей племяннице. Она единственная, кто ухаживает за пожилым пенсионером. У дяди Йоси нет ни жены, ни детей, ни телефона, ни банковской карты. Живет он в комнатушке 13 квадратных метров и ничего ни у кого не просит.

Мечта передвигаться самостоятельно

Не так давно Андрей Бурылов оказался в своем родном микрорайоне и зашел к дяде Йосе в гости.

- Больше всего меня поразило, что у него на полке стоят два ботинка, хотя у него всего одна нога, - говорит мужчина. - И он постоянно моет свою пару ботинок, так как у него есть Мечта! Он хочет ходить, передвигаться самостоятельно! Простое и привычное для нас с Вами дело, и такое недостижимое для него. Он мечтает хоть иногда выбираться из своей комнаты.

У пенсионера есть мечта: встать на обе свои ноги. Фото предоставлено Андреем Бурыловым.

И чтоб хоть как-то помочь дяде Йосе, Андрей Бурылов в день своего рождения написал пост на своей странице в соцсетях, где опубликовал фото бывшего соседа и рассказал о нем нескольким тысячам своих подписчиков.

- Я понимаю, что люди не любят говорить об этом, что сейчас в моде фото с Мальдив или Сейшелов, но я прекрасно осознаю, что таких людей, как дядя Йося, у нас тысячи и о них никто не любит говорить, - объясняет пермский адвокат. – И я решил сказать об этом и опубликовать фото хорошего человека в инвалидном кресле. И я, поверье, не хочу заработать на этом никаких очков, я просто хочу помочь простому позитивному человеку.

Андрей Бурылов решил вместо подарков на день рождения помочь хорошему человеку. Фото: личный архив.

В своем необычном посте именинник опубликовал реквизиты карты племянницы дяди Йоси, а отчет о собранных средствах пообещал разместить ровно через месяц, 13 марта.

- Все зависит от суммы, которую нам удастся собрать, - объяснил Андрей Бурылов. – Если это будет тысяча рублей, то мы купим ему те продукты, которые он любит, но не может себе позволить. Если это будет десять тысяч, то попробуем что-то порешать с протезированием, ну и если сумма будет еще больше, то мы отправим дядю Йосю в санаторий, где все предусмотрено для ухода за такими людьми, чтобы помочь ему оздоровиться. Чтобы он наконец-то смог выйти из своей комнаты и пообщаться с миром!