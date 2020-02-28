В Перми прошло Первенство края по плаванию «Веселый дельфин»

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:01:05+03:00

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28 февраля в Перми прошло Первенство Пермского края по плаванию «Веселый дельфин». В соревнованиях в спорткомплексе «Олимпия» принимали участие 280 пловцов: юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет из Перми, Березников, Горнозаводска, Губахи, Краснокамска, Кудымкара, Осы, Чайковского, Кунгура, Чернушки и Соликамска.

Победителями стали 16 пловцов: Арсений Голев, Ксения Полетаева, Полина Аникина, Тимур Кузаев, Николай Нефедов из Перми; Глеб Буслаев, Елизавета Сымова, Глеб Батенев, Иван Щеглов из Березников; Ксения Максимова, Матвей Мялкин из Краснокамска; Дарья Копылова и Анастасия Соловьева из Осы; Александр Беляев и Таисия Мальцева из Губахи; Анна Торошина из Чайковского.

Чемпионами по количеству медалей на разных дистанциях стали Арсений Голев (Пермь) – 4 золотых медали и Полина Аникина (Пермь) – 3 золота.

- 16 спортсменов-победителей получили право участвовать во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» с 22 по 26 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге, - сообщила пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ». - В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – спорту» Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поддержал проведение регионального турнира.

– Сразу после этих стартов, минуя другие отборы, 16 лучших пермских пловцов этой возрастной категории попадут на соревнования всероссийского уровня и смогут показать себя там, - пояснил директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края» Алексей Аверьянов. - Для остальных спортсменов региональный этап «Веселого дельфина» – это возможность выступить на стартах краевого уровня, почувствовать результат тренировок и понять, что работа шаг за шагом приносит свои плоды.

ИСТОЧНИК KP.RU