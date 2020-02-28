«Прилег отдохнуть». В Перми из-за перевернувшегося грузовика образовалась пробка
Дорога сильно загружена
Автомобилисты жалуются, что из-за аварии придется простоять несколько часов. Фото: Подслушано Пермь
Изменить размер текста:
В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате которого образовалась огромная пробка.
На улице Героев Хасана в районе магазина «Баумолл» столкнулись несколько машин. Одна из машин перевернулась, перегородив дорогу. Из-за аварии образовалась огромная пробка. Проезд осложняет еще и ремонт дороги.
Автомобилисты жалуются, что из-за аварии придется простоять несколько часов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 20-летний парень на «Ладе» врезался в иномарку и сбил пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU