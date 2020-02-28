«Прилег отдохнуть». В Перми из-за перевернувшегося грузовика образовалась пробка

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:21:08+03:00

Автомобилисты жалуются, что из-за аварии придется простоять несколько часов. Фото: Подслушано Пермь

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В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате которого образовалась огромная пробка.

На улице Героев Хасана в районе магазина «Баумолл» столкнулись несколько машин. Одна из машин перевернулась, перегородив дорогу. Из-за аварии образовалась огромная пробка. Проезд осложняет еще и ремонт дороги.

Автомобилисты жалуются, что из-за аварии придется простоять несколько часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 20-летний парень на «Ладе» врезался в иномарку и сбил пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU