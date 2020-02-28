В Перми 20-летний парень на «Ладе» врезался в иномарку и сбил пешеходов

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:10:59+03:00

В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении Фото: Василий Вахрин

От удара одного пострадавшего отбросило на припаркованный автомобиль

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В Свердловском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадали два человека.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что по улице 1-й Красноармейской в направлении Компроса двигалась «Лада». Автомобилем управлял 20-летний парень. Молодой человек не справился с управлением, столкнулся с припаркованной иномаркой «Фольксваген» и сбил двух пешеходов.

Одного пострадавшего отбросило на припаркованный автомобиль «БМВ». Оба пешехода получили ушибы. Им назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении

ИСТОЧНИК KP.RU