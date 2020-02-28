В Перми 20-летний парень на «Ладе» врезался в иномарку и сбил пешеходов
В Свердловском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадали два человека.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что по улице 1-й Красноармейской в направлении Компроса двигалась «Лада». Автомобилем управлял 20-летний парень. Молодой человек не справился с управлением, столкнулся с припаркованной иномаркой «Фольксваген» и сбил двух пешеходов.
Одного пострадавшего отбросило на припаркованный автомобиль «БМВ». Оба пешехода получили ушибы. Им назначили амбулаторное лечение.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении
ИСТОЧНИК KP.RU