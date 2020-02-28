«Помогите найти!». В Прикамье пропала 37-летняя женщина
Она ушла из дома 26 февраля
Пропавшая. Фото: ЧП Лысьва
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В Пермском крае разыскивают 37-летнюю Александру Павлову. Женщина ушла из дома в городе Лысьва в среду, 26 февраля, в12:00. С тех пор он а на связь не выходила. Ее местонахождение неизвестно.
Родственники сообщили о пропаже в полицию. Но также просят помощи у жителей Пермского края.
Если вы видели Александру Павлову, знаете что-либо о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону +79922107763 или в полицию 02.
Напомним, ранее мы писали о том, что окончены поиски пропавшей в Перми женщины. О ее судьбе сообщили волонтеры
ИСТОЧНИК KP.RU