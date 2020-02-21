«20 дней неизвестности». Окончены поиски пропавшей в Перми женщины

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:23:47+03:00

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В Перми окончены поиски пропавшей 67-летней пермячки Елены П. Еще 20 дней назад, 11 февраля, женщина ушла из дома на улице Карпинского, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Ранее женщина никогда не пропадала.

13 февраля на розыск женщины выходили волонтеры, но поисковые мероприятия закончились безрезультатно. 21 февраля на странице Вконтакте пермского поискового отряда им. Ирины Бухановой появился пост, в котором сообщается, что женщина найдена погибшей.

- Соболезнования родным и близким, - написали волонтеры. - Просьба снять репосты.

ИСТОЧНИК KP.RU