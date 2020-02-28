В Прикамье рядом с жилыми домами бегала лиса

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:36:05+03:00

Пользователи соцсетей сообщили, что рыжая наведывается не первый раз

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- Вот такая лиса бегает в поиске еды, - написала жительница Чусового в социальных сетях.

Женщина выложила видео, на котором видно, что рядом с жилыми домами по улице бегает лиса и что-то вынюхивает. Хищница пробегает мимо парковки, подъездов, убегая дальше, по своим делам.

В Прикамье около жилых домов бегала лиса.

Пользователи социальный сетей отметили, что рыжая гостья появляется в районе не первый раз, но раньше выходила только ночью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье возле жилых домов бегала лиса

ИСТОЧНИК KP.RU