17 Февр. 2020 2020-02-17T07:32:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лысьве в субботу, 15 февраля, местные жители заметили лису, которая бегала между жилых домов. Рыжая красавица, сверкая глазами, покопалась в снегу и убежала.

В пресс-службе Лысьвенской городской больницы предупредили жителей о том, что лиса - дикое животное, которое может болеть бешенством.

В Прикамье возле жилых домов бегала лиса.

- Пожалуйста, объясните детям, что ни в коем случае нельзя подходить к диким животным, гладить их, кормить и играть с ними. Дикие животные, выходящие к людям, могут быть больны бешенством, что представляет большую опасность для человека, - сообщили в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU