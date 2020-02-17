В Прикамье возле жилых домов бегала лиса
В Лысьве в субботу, 15 февраля, местные жители заметили лису, которая бегала между жилых домов. Рыжая красавица, сверкая глазами, покопалась в снегу и убежала.
В пресс-службе Лысьвенской городской больницы предупредили жителей о том, что лиса - дикое животное, которое может болеть бешенством.
В Прикамье возле жилых домов бегала лиса.
- Пожалуйста, объясните детям, что ни в коем случае нельзя подходить к диким животным, гладить их, кормить и играть с ними. Дикие животные, выходящие к людям, могут быть больны бешенством, что представляет большую опасность для человека, - сообщили в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU