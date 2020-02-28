«Заведующая бросила трубку». В Перми у сотрудника детского сада обнаружили туберкулез
В четверг, 27 февраля, в СМИ появилась информация о том, что в детском саду на улице Голева у сотрудника выявили опасное заболевание. В министерстве Здравоохранения Пермского края подтвердили информацию
- По информации специалистов, заболевание было выявлено у сотрудника данного учреждения, он изолирован, проходит лечение. Поэтому осуществляется комплекс необходимых профилактических мероприятий, - сообщили в ведомстве.
В самом детском саду отказались разговаривать с корреспондентом «Комсомольской правды».
Напомним, ранее мы писали о том, что на празднике в пермском садике включили «алкогольную» песню.
ИСТОЧНИК KP.RU