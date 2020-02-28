2020-02-28T08:31:54+03:00
Происшествия

«Заведующая бросила трубку». В Перми у сотрудника детского сада обнаружили туберкулез

Детей срочно проверяют
Лилия Абибулаева
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В самом детском саду отказались разговаривать с корреспондентом «Комсомольской правды».В самом детском саду отказались разговаривать с корреспондентом «Комсомольской правды».Фото: Василий Вахрин
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В четверг, 27 февраля, в СМИ появилась информация о том, что в детском саду на улице Голева у сотрудника выявили опасное заболевание. В министерстве Здравоохранения Пермского края подтвердили информацию

- По информации специалистов, заболевание было выявлено у сотрудника данного учреждения, он изолирован, проходит лечение. Поэтому осуществляется комплекс необходимых профилактических мероприятий, - сообщили в ведомстве.

В самом детском саду отказались разговаривать с корреспондентом «Комсомольской правды».

Напомним, ранее мы писали о том, что на празднике в пермском садике включили «алкогольную» песню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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