«Заведующая бросила трубку». В Перми у сотрудника детского сада обнаружили туберкулез

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:31:54+03:00

В самом детском саду отказались разговаривать с корреспондентом «Комсомольской правды». Фото: Василий Вахрин

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В четверг, 27 февраля, в СМИ появилась информация о том, что в детском саду на улице Голева у сотрудника выявили опасное заболевание. В министерстве Здравоохранения Пермского края подтвердили информацию

- По информации специалистов, заболевание было выявлено у сотрудника данного учреждения, он изолирован, проходит лечение. Поэтому осуществляется комплекс необходимых профилактических мероприятий, - сообщили в ведомстве.

В самом детском саду отказались разговаривать с корреспондентом «Комсомольской правды».

Напомним, ранее мы писали о том, что на празднике в пермском садике включили «алкогольную» песню.

ИСТОЧНИК KP.RU