«Водка, пиво и вино». На празднике в пермском садике включили «алкогольную» песню
Празднование Масленицы идет в полном разгаре. В дошкольных учреждениях Перми весну встречают с песнями, конкурсами и угощениями.
Правда, песни не всегда соответствуют возрасту аудитории. Так, на днях в детском саду "Гармония" в Перми во время празднования Масленицы включили песню, в которой перечислялась алкогольная продукция.
«Маслена Масленица, весело резвилися,
Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися.
Маслена Масленица, весело резвилися,
Водка, пиво и вино, — блинами отравилися».
На празднике в пермском садике включили алкогольную песню Видео: 59.ru.
В департаменте образования корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что за музыкальное сопровождение и плейлист отвечают методист и музыкальный руководитель садика.
- В настоящее время руководитель дошкольного учреждения «Гармония» издал приказ о проведении служебного расследования, в рамках которого рассматривается вопрос о дисциплинарных мерах к ответственным за мероприятие и осуществление контроля, - отметили в ведомстве. - В департаменте образования убеждены, что в школах и детских садах при организации различных мероприятий, в том числе выходящих за рамки образовательной программы, необходимо строго следить за репертуаром в соответствии с возрастом детей.
В самом детском саду отказались давать комментарии.
ИСТОЧНИК KP.RU