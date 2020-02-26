2020-02-26T16:05:41+03:00
Общество

«Водка, пиво и вино». На празднике в пермском садике включили «алкогольную» песню

Заведующая уже пообещала провести проверку и поменять плейлист [Видео]
Лилия Абибулаева
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В детском саду "Гармония" отказались комментировать ситуацию. Фото: МАДОУ "Детский сад № 421 "Гармония" г.ПермиВ детском саду "Гармония" отказались комментировать ситуацию. Фото: МАДОУ "Детский сад № 421 "Гармония" г.Перми
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Празднование Масленицы идет в полном разгаре. В дошкольных учреждениях Перми весну встречают с песнями, конкурсами и угощениями.

Правда, песни не всегда соответствуют возрасту аудитории. Так, на днях в детском саду "Гармония" в Перми во время празднования Масленицы включили песню, в которой перечислялась алкогольная продукция.

«Маслена Масленица, весело резвилися,

Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися.

Маслена Масленица, весело резвилися,

Водка, пиво и вино, — блинами отравилися».

На празднике в пермском садике включили алкогольную песню Видео: 59.ru.

В департаменте образования корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что за музыкальное сопровождение и плейлист отвечают методист и музыкальный руководитель садика.

- В настоящее время руководитель дошкольного учреждения «Гармония» издал приказ о проведении служебного расследования, в рамках которого рассматривается вопрос о дисциплинарных мерах к ответственным за мероприятие и осуществление контроля, - отметили в ведомстве. - В департаменте образования убеждены, что в школах и детских садах при организации различных мероприятий, в том числе выходящих за рамки образовательной программы, необходимо строго следить за репертуаром в соответствии с возрастом детей.

В самом детском саду отказались давать комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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